El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Andújar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas a lo largo de la jornada. Desde la madrugada, el cielo se mantendrá cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor notable.

A medida que avance la mañana, las temperaturas comenzarán a aumentar ligeramente, alcanzando los 15 grados a media mañana. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, lo que limitará la incidencia del sol y mantendrá la sensación de frescor. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que indica que no se esperan lluvias durante el día, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados alrededor de las 16:00 horas. A pesar del aumento en la temperatura, la alta humedad podría hacer que la sensación térmica sea un poco más baja. El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 23 km/h, predominando de dirección oeste. Esto podría aportar un alivio momentáneo al calor, aunque la sensación de frescor se mantendrá debido a la humedad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 23:00 horas. El cielo seguirá cubierto, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo habitual. La humedad relativa comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles altos, alrededor del 91% al final del día.

En resumen, Andújar experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas frescas y sin posibilidad de lluvia. Los vientos serán moderados, lo que podría ofrecer un alivio ante la humedad. Es un día ideal para disfrutar de actividades en interiores o para paseos cortos, siempre teniendo en cuenta la necesidad de abrigarse un poco debido a la frescura del ambiente.

