El tiempo en Almonte: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Almonte se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado, con una gran cobertura de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 18 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día, donde se espera una temperatura de 20 grados.

A lo largo de la mañana, la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que podría contribuir a una sensación de bochorno. Sin embargo, no se anticipan precipitaciones significativas, aunque hay una probabilidad del 65% de lluvia escasa en las primeras horas del día, especialmente entre las 01:00 y las 07:00. A partir de la mañana, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el día transcurra sin lluvias relevantes.

El viento soplará desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 15 km/h. En las horas más activas, especialmente entre las 11:00 y las 15:00, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 32 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance la tarde, el viento se suavizará, con velocidades que disminuirán a 5 km/h hacia el final del día.

La visibilidad será buena, aunque la presencia de nubes altas podría limitar un poco la claridad del cielo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que caigan a alrededor de 17 grados hacia las 22:00. La puesta de sol ocurrirá a las 18:29, marcando el inicio de una noche que se anticipa tranquila, aunque con un cielo mayormente cubierto.

En resumen, Almonte experimentará un día nublado con temperaturas moderadas y una baja probabilidad de lluvia. Los residentes deben estar preparados para un tiempo fresco y húmedo, especialmente en las primeras horas del día, y disfrutar de una tarde que, aunque nublada, permitirá actividades al aire libre sin la preocupación de lluvias intensas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.