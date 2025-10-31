El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 70% durante las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, se espera que las nubes cubran el cielo, con momentos de muy nuboso y cubierto, lo que podría traer consigo algunas lluvias escasas, especialmente en las primeras horas del día.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 17 y 23 grados . En la mañana, se prevé que la temperatura ronde los 18 grados, mientras que durante la tarde podría alcanzar hasta los 23 grados. A medida que avance el día, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, situándose en torno a los 20 grados hacia la tarde y bajando a 18 grados por la noche.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que el día avance, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles significativos, alrededor del 85% hacia la noche. Esto, combinado con la nubosidad, podría dar lugar a una atmósfera densa y brumosa, especialmente en las horas de la mañana.

En cuanto al viento, se espera que sople del sur-suroeste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 17 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 33 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. Este viento podría contribuir a dispersar un poco la nubosidad hacia el final del día, aunque no se anticipan cambios drásticos en el tiempo.

La salida del sol está programada para las 07:51, mientras que el ocaso se producirá a las 18:31, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el otoño. La combinación de la alta humedad, las temperaturas moderadas y el viento suave hará que el día sea ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se esté preparado para posibles lluvias.

En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables, pero con la posibilidad de lluvias ligeras y una alta humedad que podría afectar la sensación térmica. Es recomendable llevar un paraguas si se planea salir, especialmente durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.