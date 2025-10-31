El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, La Algaba se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con la presencia de bruma en algunos momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma será notable, especialmente en los periodos de la madrugada y la mañana, con temperaturas que oscilarán entre los 15 y 16 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor y a la persistencia de la bruma.

A medida que avance el día, las nubes cubrirán el cielo, y se espera que la temperatura alcance un máximo de 24 grados en las horas centrales de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la alta humedad y la presencia de viento. La velocidad del viento variará a lo largo del día, comenzando con ráfagas suaves de entre 3 y 6 km/h en la mañana, aumentando a 11 km/h en la tarde, con dirección predominante del noreste y del sur.

A partir de la tarde, las condiciones se mantendrán mayormente cubiertas, con un ligero aumento en la probabilidad de precipitación, aunque se espera que las lluvias sean escasas, con un acumulado de apenas 0.1 mm. La probabilidad de tormentas es nula, lo que sugiere que no habrá eventos climáticos severos que puedan afectar la tranquilidad del día.

En la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La bruma podría regresar, especialmente en las horas más frías, y la humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de incomodidad para aquellos que sean sensibles a estas condiciones.

Los ciudadanos de La Algaba deben estar preparados para un día mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con una sensación de frescor debido a la humedad y el viento. Se recomienda llevar abrigo ligero si se planea salir, especialmente en la noche, y estar atentos a las condiciones de visibilidad reducida por la bruma. En general, será un día tranquilo en términos meteorológicos, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.