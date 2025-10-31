El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida y temperaturas que oscilarán entre los 11 y 12 grados . La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, se espera que la niebla comience a disiparse, dando paso a un cielo con nubes altas. Las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia las 10 de la mañana y llegando a un máximo de 19 grados en las horas centrales de la tarde. La humedad relativa comenzará a descender, situándose en torno al 81% a media mañana y bajando a un 65% durante la tarde.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 5 y 8 km/h, lo que proporcionará una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana. A partir del mediodía, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando rachas de hasta 14 km/h, lo que ayudará a dispersar las nubes y a mejorar la visibilidad.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Alcalá la Real podrán disfrutar de un día seco, aunque con un cielo mayormente cubierto. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente al caer la tarde, alcanzando los 12 grados hacia las 11 de la noche.

El ocaso se producirá a las 18:18, marcando el inicio de una noche que se espera fresca, con temperaturas que rondarán los 8 grados . La humedad aumentará nuevamente, lo que podría dar lugar a la formación de niebla durante la noche.

En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se caracterizará por un inicio con niebla, seguido de un cielo nublado y temperaturas agradables durante la tarde. La ausencia de precipitaciones y la suave brisa del sureste harán que sea un día propicio para actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de niebla al amanecer y al anochecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.