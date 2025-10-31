El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, viernes 31 de octubre

El día de hoy, 31 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con predominancia de nubes altas y nubosidad densa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la bruma, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar a quienes se desplacen por la ciudad.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, oscilando entre los 15 y 24 grados . La mañana comenzará con temperaturas alrededor de los 16 grados, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, especialmente al caer la tarde, cuando se prevé que los termómetros marquen alrededor de 20 grados.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno. A medida que avance la jornada, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70-80% por la tarde. Esto puede hacer que la sensación térmica sea más intensa, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 5% de lluvia en las primeras horas, aumentando a un 80% entre las 7 y las 13 horas. Aunque la cantidad de precipitación esperada es escasa, con un total de 0.1 mm, es recomendable que los ciudadanos lleven paraguas o impermeables, ya que podrían registrarse algunas lloviznas intermitentes.

El viento soplará del sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando a 18 km/h hacia el mediodía. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en las zonas más abiertas de la ciudad. A medida que avance la tarde, el viento cambiará a dirección sur y su velocidad se mantendrá en torno a los 8 km/h.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables pero con alta humedad y posibilidad de lloviznas. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones cambiantes y disfrutar de las actividades al aire libre con precaución.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-30T20:52:11.