El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El Viso del Alcor se prepara para un día con condiciones meteorológicas variadas este 30 de octubre de 2025. Desde primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada con temperaturas agradables. A las 00:00 horas, se espera una temperatura de 17 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas siguientes. La humedad relativa será alta, alcanzando el 89% al inicio del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la bruma y la niebla se harán más notorias, especialmente entre las 01:00 y las 11:00 horas, cuando la visibilidad podría verse reducida. Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre 15 y 17 grados, mientras que la humedad alcanzará su punto máximo del día, llegando al 100% en las primeras horas. Esto podría generar un ambiente algo pesado, pero sin riesgo de precipitaciones, ya que se prevé que no haya lluvias a lo largo de la jornada.

Durante la tarde, a partir de las 12:00 horas, el cielo comenzará a cubrirse con nubes altas y, posteriormente, se tornará cubierto hacia la tarde-noche. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo a las 15:00 horas, con 23 grados, lo que ofrecerá un respiro cálido antes de que el sol comience a descender. La brisa será suave, con vientos predominantes del sur y suroeste, alcanzando velocidades de hasta 9 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el ambiente.

La probabilidad de tormentas y precipitaciones se mantiene en cero durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias que interrumpan las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos se preparen para un cambio en las condiciones meteorológicas hacia la noche, cuando el cielo se mantendrá cubierto y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente.

El ocaso se producirá a las 18:27 horas, marcando el final de un día que, aunque comenzará con niebla y bruma, ofrecerá momentos agradables de sol y temperaturas cálidas en la tarde. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 16 grados, y una humedad que se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de frío al caer la noche. En resumen, un día variado en El Viso del Alcor, ideal para disfrutar de actividades diurnas antes de que el tiempo se torne más fresco al caer la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.