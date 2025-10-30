El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Utrera se despertará bajo un cielo cubierto de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Las condiciones atmosféricas serán bastante húmedas, con una humedad relativa que alcanzará el 100% en los momentos más críticos, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones al desplazarse.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados . La sensación térmica será algo más fresca debido a la alta humedad, por lo que es aconsejable llevar ropa adecuada para evitar incomodidades. El viento soplará desde el sur a una velocidad de 3 a 4 km/h, lo que contribuirá a mantener una atmósfera tranquila, aunque algo fría.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 25 grados . Este aumento en la temperatura podría hacer que la sensación de humedad sea más intensa, especialmente en las horas cercanas al ocaso, que se producirá a las 18:27. A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nuboso, con la posibilidad de que se presenten nubes altas, aunque no se anticipan precipitaciones significativas. La probabilidad de lluvia es prácticamente nula, con un 0% de probabilidad durante la mayor parte del día.

Sin embargo, hacia la tarde, existe una leve posibilidad de que se registren algunas lloviznas intermitentes, especialmente en las horas cercanas a la noche, aunque estas serían de carácter muy ligero. La probabilidad de tormentas es igualmente baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde.

El viento, que soplará de manera constante desde el sur y suroeste, podría intensificarse ligeramente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 13 km/h. Esto podría ofrecer un alivio momentáneo a la sensación de bochorno que podría generarse por la combinación de calor y humedad.

En resumen, el día en Utrera se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables en la tarde, pero con una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca en las primeras horas. Se recomienda a los ciudadanos disfrutar de las horas de sol, pero sin olvidar las precauciones necesarias ante la niebla matutina.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.