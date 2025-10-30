El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, se prevé un tiempo mayormente cubierto en Úbeda, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación del 75% entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 100% entre las 7 y la 1 de la tarde. Esto sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas y llevar paraguas si planean salir.

Las temperaturas oscilarán entre los 12 y los 15 grados durante el día. En la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser un poco más fresca debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas del día y se mantendrá por encima del 80% durante gran parte de la jornada.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 3 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 23 km/h en las primeras horas. Esto podría generar una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad. A medida que avance el día, se espera que el viento disminuya ligeramente, pero seguirá siendo perceptible.

A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y aunque el cielo permanecerá cubierto, las condiciones mejorarán gradualmente. La temperatura podría alcanzar un máximo de 17 grados hacia el final de la tarde, justo antes del ocaso, que se producirá a las 18:16. Sin embargo, la sensación de frescor persistirá debido a la humedad y el viento.

Es importante destacar que, aunque la probabilidad de tormentas es baja, con un 25% de posibilidad en las primeras horas del día, no se descartan chubascos aislados. Por lo tanto, se recomienda a los ciudadanos que mantengan precaución al conducir y que eviten actividades al aire libre si las condiciones se tornan adversas.

En resumen, hoy en Úbeda se anticipa un día nublado y húmedo, con temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo variable y tomar las precauciones necesarias para disfrutar de su jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.