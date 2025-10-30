El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Tomares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una serie de condiciones atmosféricas que influirán en la jornada. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará nuboso, con una temperatura que rondará los 16 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad aumente, alcanzando un estado muy nuboso hacia el mediodía, con temperaturas que se mantendrán en torno a los 15 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70%. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas de la tarde. La bruma y la niebla serán características notables en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevén lluvias significativas durante el día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en un 0%. Esto sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, las condiciones se mantendrán secas, lo que permitirá que los residentes realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar. Se espera que sople desde el norte y el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo del calor, aunque la sensación térmica podría seguir siendo elevada debido a la alta humedad.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados . Sin embargo, conforme se aproxime la noche, se espera un descenso gradual de la temperatura, que caerá a 16 grados hacia el final del día. El cielo permanecerá cubierto, lo que podría dar lugar a una noche tranquila, aunque algo fresca.

En resumen, Tomares experimentará un día nublado y húmedo, con temperaturas moderadas y sin precipitaciones. Los residentes deben estar preparados para un tiempo que, aunque no traerá lluvias, sí presentará condiciones de alta humedad y viento moderado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.