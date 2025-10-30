El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, San Juan de Aznalfarache se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con períodos de cielo cubierto a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un ambiente con nubes que oscilarán entre el estado nuboso y muy nuboso, lo que podría limitar la visibilidad en algunas áreas, especialmente en las primeras horas, cuando la niebla será más densa.

Las temperaturas se mantendrán relativamente suaves, comenzando en torno a los 16 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde. A medida que avance el día, se prevé un ligero descenso en la temperatura, que podría situarse en torno a los 22 grados al final de la tarde. La sensación térmica será agradable, aunque la humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es del 0% durante todo el día. Esto permitirá que los residentes y visitantes de San Juan de Aznalfarache disfruten de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h, predominando de dirección norte y sur a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las horas centrales, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría proporcionar un alivio ante la humedad y las temperaturas más cálidas.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se mantendrá cubierto, y la puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el final de un día que, aunque nublado, ofrecerá temperaturas agradables y condiciones estables. La noche traerá consigo un descenso en las temperaturas, que se situarán en torno a los 16 grados, manteniendo la tendencia de un ambiente fresco y húmedo.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será mayormente nuboso, con temperaturas agradables y sin previsión de lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo y cómodo en la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.