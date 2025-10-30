El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

La jornada del 30 de octubre de 2025 en La Rinconada se presenta con condiciones meteorológicas marcadas por la presencia de niebla y bruma en las primeras horas del día. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular y las actividades al aire libre. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 15 y 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 96%, lo que acentúa la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, aunque se mantendrá un cielo cubierto hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente. A partir de las 10 de la mañana, se prevé un cambio en las condiciones del cielo, con la aparición de nubes altas y un incremento en la nubosidad, lo que podría dar lugar a un ambiente más gris durante la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia significativa a lo largo del día, con valores de precipitación que se mantienen en cero hasta la tarde. Sin embargo, existe una ligera posibilidad de lloviznas en la franja horaria de 5 a 6 de la tarde, aunque se espera que sean muy escasas y no afecten de manera notable las actividades diarias.

El viento también jugará un papel importante en la jornada, con rachas que alcanzarán hasta los 15 km/h desde el norte en las horas centrales del día. Este viento, aunque moderado, podría generar una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas de la tarde, cuando las temperaturas alcanzarán su máximo de 24 grados .

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia las 10 de la noche. La humedad relativa aumentará, alcanzando valores cercanos al 94%, lo que podría dar lugar a la reaparición de la niebla en las horas nocturnas.

En resumen, el 30 de octubre en La Rinconada se caracterizará por un inicio de jornada con niebla y temperaturas frescas, seguido de un día mayormente nublado y sin precipitaciones significativas, con un ligero aumento en la temperatura hacia la tarde y un regreso a condiciones de niebla por la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.