El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Puente Genil se verá afectado por un tiempo variado a lo largo de las diferentes horas del día. Desde la madrugada, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 10 de la mañana, mientras que la humedad relativa se mantendrá alta, alrededor del 90%.

Durante la tarde, se espera un aumento en la nubosidad, con un cielo que se tornará cubierto a partir de las 16:00 horas. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo a las 15:00 horas, donde se prevé que lleguen a los 24 grados. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por un aumento en la velocidad del viento, que alcanzará rachas de hasta 24 km/h desde el oeste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente al caer la tarde.

La probabilidad de precipitación es baja durante la mayor parte del día, con un 10% de posibilidad de lluvia en las primeras horas y un aumento a un 80% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, se espera que las lluvias sean escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. A medida que se acerque la noche, la probabilidad de tormenta se mantendrá en un 10% hasta las 19:00 horas, pero se espera que el tiempo se estabilice sin eventos significativos.

La humedad relativa será un factor constante, alcanzando niveles del 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a un 76% hacia la tarde. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que la bruma y la niebla sean factores a considerar en las primeras horas, especialmente entre las 01:00 y las 03:00, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará, aunque la nubosidad persistente podría dificultar la vista del sol durante la tarde.

En resumen, Puente Genil experimentará un día con temperaturas agradables, pero con un aumento en la nubosidad y una ligera posibilidad de lluvia. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para cambios en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde y la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.