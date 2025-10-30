El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Priego de Córdoba se verá afectado por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa. Desde primera hora de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se espera que las nubes se mantengan, aunque en general la probabilidad de precipitación es baja, con un 75% de probabilidad de lluvia entre las 01:00 y las 07:00, y un 45% entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, a partir de la tarde, la posibilidad de lluvia disminuye considerablemente, con un 0% de probabilidad entre las 13:00 y las 19:00.

Las temperaturas durante el día se mantendrán relativamente estables, oscilando entre los 13 y 19 grados . La mañana comenzará con una temperatura de 14 grados, que descenderá ligeramente a 13 grados en las horas centrales del día, alcanzando un máximo de 19 grados por la tarde. Esta variación térmica, junto con la alta humedad relativa que se espera, que rondará entre el 65% y el 100% a lo largo del día, puede hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo habitual.

El viento soplará de manera moderada, con rachas que alcanzarán hasta los 20 km/h en dirección oeste durante las horas más activas del día. En la mañana, se prevé que el viento sea más suave, con velocidades de entre 1 y 8 km/h, aumentando ligeramente en la tarde. Esta brisa puede proporcionar un alivio ante la humedad, aunque también podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

A lo largo de la jornada, se recomienda a los habitantes de Priego de Córdoba que se preparen para un día mayormente nublado, con la posibilidad de llevar un paraguas, especialmente en las primeras horas. La combinación de temperaturas frescas y alta humedad puede resultar en un ambiente algo incómodo, por lo que es aconsejable vestirse en capas para adaptarse a las variaciones del tiempo. En resumen, un día típico de otoño en Priego de Córdoba, donde la naturaleza se muestra en su esplendor, aunque con un toque de melancolía por las nubes que cubren el cielo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.