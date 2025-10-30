El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Pozoblanco se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 2 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, que se mantendrá durante gran parte del día.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y los 20 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 20 grados hacia la tarde. Este ligero ascenso en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo a niveles más cómodos a lo largo del día, aunque todavía por encima del 60% en la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de precipitación. Esto significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día seco, aunque con un ambiente algo pesado debido a la alta humedad y la nubosidad persistente.

El viento soplará desde el oeste y el sur, con velocidades que variarán entre 2 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una sensación térmica más fresca. Es recomendable que los ciudadanos se vistan en capas para adaptarse a las variaciones de temperatura y a la brisa que se sentirá especialmente en las horas más frescas del día.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando mínimas de 13 grados hacia la medianoche. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la niebla, por lo que se aconseja precaución a quienes planeen salir.

En resumen, Pozoblanco experimentará un día mayormente cubierto con niebla en las primeras horas, temperaturas agradables y sin precipitaciones, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta las condiciones de visibilidad y el viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.