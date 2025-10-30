El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Palma del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 07:00, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, aunque las nubes continuarán cubriendo el cielo.

A partir de las 08:00, la bruma persistirá, pero se espera que la temperatura comience a ascender ligeramente, alcanzando los 16 grados . Durante la mañana, la temperatura se mantendrá estable entre 16 y 17 grados, con una humedad relativa alta que rondará el 89% al 93%. Esto generará una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas, ya que los registros indican que la probabilidad de precipitación es nula hasta las 19:00. Sin embargo, existe un leve riesgo de lluvia hacia la tarde, con un 15% de probabilidad entre las 07:00 y las 13:00. A partir de las 19:00, la probabilidad de tormentas es prácticamente inexistente, lo que sugiere que el día se desarrollará sin interrupciones por lluvias.

El viento será moderado, predominando del noreste con velocidades que oscilarán entre 4 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar un alivio temporal ante la sensación de calor. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, y la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 16 grados hacia las 22:00.

La puesta de sol se producirá a las 18:25, marcando el inicio de un ambiente más fresco y tranquilo. La humedad relativa aumentará durante la noche, alcanzando el 100% hacia las 22:00, lo que podría dar lugar a la formación de más niebla y bruma en las horas posteriores.

En resumen, Palma del Río experimentará un día mayormente nublado con niebla matutina, temperaturas suaves y un viento moderado. No se prevén lluvias significativas, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo, aunque con una sensación de humedad notable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.