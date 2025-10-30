El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

Hoy, 30 de octubre de 2025, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día marcado por la inestabilidad atmosférica y la presencia de niebla. Desde las primeras horas de la mañana, los intervalos nubosos se alternarán con momentos de lluvia escasa, especialmente en el periodo de la madrugada, donde se espera una precipitación ligera de 0.1 mm. La temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará el 94% al amanecer, lo que contribuirá a la formación de niebla densa en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, la niebla persistirá durante gran parte de la mañana, afectando la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. Se recomienda a los conductores extremar las precauciones y reducir la velocidad al desplazarse. La temperatura experimentará ligeras variaciones, descendiendo a 16 grados en las horas centrales del día, mientras que la humedad se mantendrá elevada, rondando el 99% en algunos momentos.

El viento soplará de dirección variable, predominando del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 4 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde. En la tarde, se prevé que el viento alcance rachas de hasta 16 km/h, lo que podría ayudar a dispersar la niebla, aunque las nubes seguirán cubriendo el cielo. La temperatura comenzará a recuperarse hacia la tarde, alcanzando los 20 grados , lo que proporcionará un respiro en comparación con las frescas mañanas.

La probabilidad de precipitación se mantendrá baja durante el día, con un 5% de posibilidad de lluvia entre las 07:00 y las 13:00, y sin expectativas de tormentas. Sin embargo, la atmósfera seguirá siendo inestable, lo que podría dar lugar a cambios repentinos en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se cubrirá de nuevo, y las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La humedad aumentará nuevamente, y se espera que el viento se calme, lo que podría favorecer la formación de niebla durante la noche. La puesta de sol se producirá a las 18:28, marcando el final de un día que, aunque inestable, ofrecerá momentos de calma y temperaturas agradables en las horas más cálidas.

