El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Osuna se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, pero a medida que avance la jornada, la nubosidad aumentará, alcanzando su punto máximo en la tarde, donde se espera un cielo muy nuboso y cubierto.

Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 23 grados . En la mañana, se prevén temperaturas alrededor de los 18 grados, descendiendo ligeramente a 16 grados en las horas más frescas de la tarde. Sin embargo, hacia la noche, se espera que la temperatura vuelva a ascender, alcanzando los 22 grados. Este ligero aumento en la temperatura puede proporcionar un respiro a los habitantes de Osuna, que han experimentado un tiempo más fresco en días anteriores.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 89% en la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 70% por la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas moderadas, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto a las precipitaciones, la probabilidad es baja, con un 0% de posibilidad de lluvia en la mayoría de los periodos, excepto en la franja horaria de 11:00 a 13:00, donde se prevé una probabilidad del 65% de lluvia escasa. Sin embargo, la cantidad de precipitación esperada es mínima, con valores que apenas alcanzan los 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque hay una posibilidad de lluvia, no se anticipan acumulaciones significativas.

El viento soplará mayormente del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan más agradables.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas moderadas y una baja probabilidad de lluvia. Los habitantes pueden disfrutar de un día fresco, aunque es recomendable estar preparados para posibles cambios en el tiempo a medida que avanza la jornada.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.