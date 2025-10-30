El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Morón de la Frontera se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente cubiertas, con una predominancia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la bruma dará paso a un cielo cubierto, lo que podría limitar la visibilidad en algunos momentos. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 16 y 23 grados , alcanzando su máximo alrededor de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% durante la madrugada y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá por encima del 70% en las horas más cálidas. Esto puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día, cuando la temperatura alcance su punto máximo.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias significativas, ya que la mayoría de los periodos reportan un valor de 0 mm. Sin embargo, hay que tener en cuenta que se han registrado probabilidades de precipitación del 35% entre las 07:00 y las 13:00, lo que podría indicar la posibilidad de algunas lloviznas ligeras, aunque no se anticipan acumulaciones importantes. Por la tarde, la probabilidad de lluvia disminuye considerablemente, lo que sugiere que el tiempo se mantendrá seco.

El viento soplará de dirección sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio momentáneo ante el calor. A medida que avance la tarde, el viento se tornará más suave, lo que podría contribuir a una sensación de calma en el ambiente.

En resumen, Morón de la Frontera experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y una alta humedad. Aunque hay una ligera posibilidad de lloviznas en la mañana, se espera que el tiempo permanezca seco en general. Los vientos suaves ayudarán a moderar las temperaturas, haciendo que el día sea relativamente cómodo para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la alta humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.