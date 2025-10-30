El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Montilla se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla y bruma en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 7 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría complicar la circulación en las carreteras. Se recomienda precaución a los conductores y peatones durante estas horas.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, que persistirá hasta el mediodía. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el aire.

Durante la tarde, se espera que las nubes cubran el cielo, con un aumento en la nubosidad que podría llevar a un cielo completamente cubierto. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 4 de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento, que soplará desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 12 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima que hay un 35% de posibilidades de lluvia ligera en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 75% entre las 7 y las 1 de la tarde. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son escasas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que el cielo permanezca nublado sin lluvias significativas.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en las primeras horas y una reducción a 0% en la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente nublado, no se anticipan fenómenos severos.

Al caer la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose alrededor de los 15 grados . La humedad aumentará, lo que podría generar una sensación de frescura. El ocaso se producirá a las 18:22, marcando el final de un día que, aunque nublado y fresco, no traerá sorpresas meteorológicas significativas para los habitantes de Montilla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.