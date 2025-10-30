El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, se espera en Moguer un tiempo mayormente estable, con temperaturas que oscilarán entre los 14 y 22 grados a lo largo del día. La mañana comenzará con un ambiente fresco, donde la temperatura se situará en torno a los 17 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente a 16 grados a las 02:00 y 15 grados en las horas más tempranas de la mañana. A medida que avance el día, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando los 22 grados hacia la tarde.

El estado del cielo será predominantemente cubierto durante gran parte del día, con intervalos de nubes altas y poco nuboso en las primeras horas. A partir de las 07:00, se espera un cielo cubierto que se mantendrá hasta la tarde, con una ligera mejora hacia la noche, donde se anticipa que el cielo se vuelva poco nuboso. Este cambio en la cobertura nubosa podría ofrecer un respiro a los que buscan disfrutar de actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, no se prevén lluvias a lo largo del día, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Moguer pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, pero disminuirá gradualmente a lo largo del día, situándose en torno al 86% hacia la noche.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 13 km/h. Las rachas máximas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día. Este viento suave será un alivio para quienes se encuentren al aire libre, aunque se recomienda abrigarse un poco en las horas más frescas.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como un día fresco y cubierto, ideal para disfrutar de actividades en interiores o al aire libre, siempre teniendo en cuenta la brisa que puede hacer que la sensación térmica sea un poco más fría. La ausencia de precipitaciones y la estabilidad en las temperaturas permitirán que los habitantes disfruten de un día agradable.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.