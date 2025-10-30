El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Martos se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia ligera, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 70% en las primeras horas, disminuyendo a un 60% entre las 7 y las 13 horas. A medida que avance la tarde, la probabilidad de lluvia se reducirá considerablemente, llegando a un 5% entre las 13 y las 19 horas, y a un 0% en la última parte del día.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, oscilando entre los 14 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana comenzarán con 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados durante la tarde, y alcanzando un máximo de 19 grados en las horas centrales del día. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, comenzando en un 96% y bajando gradualmente hasta un 86% al final de la jornada.

El viento soplará desde el oeste, con velocidades que variarán entre 1 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescor en el ambiente. A lo largo del día, el viento será más suave, especialmente en las primeras horas, donde se espera que la velocidad no supere los 8 km/h.

La visibilidad se verá afectada por la presencia de niebla y bruma, especialmente en las primeras horas de la mañana y al final de la tarde, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones si planean salir, especialmente en las horas donde la visibilidad será más reducida.

A medida que el día avance, el cielo podría despejarse ligeramente, pero se mantendrá mayormente nublado. Las condiciones climáticas son propicias para disfrutar de actividades en interiores, mientras que las actividades al aire libre deben ser planificadas con precaución debido a la posibilidad de lluvia y la baja visibilidad. En resumen, Martos experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias esporádicas, características típicas de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.