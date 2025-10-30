El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Marchena se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una predominancia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la visibilidad se verá reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas en este periodo oscilarán entre los 16 y 17 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la persistencia de la niebla.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, especialmente entre las 9 y las 12 del mediodía, con temperaturas que irán aumentando gradualmente hasta alcanzar los 21 grados . La humedad comenzará a descender, situándose en torno al 78% al mediodía. A partir de la tarde, se espera un cielo cubierto, con temperaturas que alcanzarán su máximo de 24 grados entre la 1 y las 3 de la tarde.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h, lo que podría proporcionar algo de alivio a la sensación de bochorno que se experimentará durante las horas más cálidas del día. Sin embargo, a medida que la tarde avance, el viento disminuirá en intensidad, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más cálida de lo que indican los termómetros.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que el día transcurra sin lluvias significativas, con un 0% de probabilidad de lluvia durante la mayor parte del día. Sin embargo, hacia la tarde, existe una ligera posibilidad de tormentas, con un 5% de probabilidad entre las 1 y las 7 de la tarde. Esto sugiere que, aunque las condiciones serán mayormente secas, no se puede descartar la aparición de algún chubasco aislado.

La puesta de sol se producirá a las 18:26, marcando el final de un día que, aunque comenzará con niebla, se transformará en una tarde más cálida y nublada. Los residentes de Marchena deben estar preparados para un día variable, con la posibilidad de que las condiciones cambien rápidamente, especialmente en las horas de la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.