El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mairena del Aljarafe según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
Hoy, 30 de octubre de 2025, Mairena del Aljarafe se despertará bajo un cielo mayormente cubierto, con períodos de bruma y niebla que podrían dificultar la visibilidad en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que la nubosidad persista, con momentos de cielo muy nuboso, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en la tarde, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día.
La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo gradualmente hasta un 66% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.
En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas que oscilarán entre los 3 y 18 km/h, predominando de dirección norte y sur a lo largo del día. Las ráfagas más intensas se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 18 km/h, lo que podría aportar algo de frescura al ambiente. Sin embargo, el viento no será suficiente para dispersar la nubosidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día gris y húmedo.
No se prevén precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia es nula durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la abundante nubosidad, los habitantes de Mairena del Aljarafe podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posible niebla matutina.
En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y temperaturas agradables. Es un día propicio para disfrutar de la gastronomía local en los bares y restaurantes, o para realizar actividades en interiores, dado que la visibilidad podría verse afectada por la bruma en las primeras horas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.
