El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente estable, aunque con algunas variaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo ha estado cubierto de intervalos nubosos, con una temperatura que ronda los 17 grados . A medida que avanza la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 16 grados, con una humedad relativa alta que alcanza el 91%, lo que puede generar una sensación de frescor.

Durante las primeras horas del día, la probabilidad de precipitación es nula, lo que sugiere que no se anticipan lluvias. Sin embargo, a partir de las 07:00 hasta las 13:00, existe un leve aumento en la probabilidad de tormentas, alcanzando un 5%. Esto podría estar relacionado con la presencia de nubes más densas, aunque no se prevén precipitaciones significativas.

A medida que el día avanza, el cielo se tornará poco nuboso en las horas centrales, con temperaturas que irán aumentando gradualmente. Para el mediodía, se espera que la temperatura alcance los 22 grados, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre. La humedad comenzará a descender ligeramente, situándose en torno al 71%, lo que contribuirá a una sensación más cómoda.

El viento, que soplará principalmente del sur y suroeste, tendrá una velocidad moderada, alcanzando rachas de hasta 16 km/h en las horas más cálidas del día. Esto puede ofrecer un alivio ante las temperaturas más cálidas, especialmente durante la tarde, cuando se prevé que la temperatura máxima alcance los 23 grados.

Hacia la tarde y la noche, el cielo se cubrirá nuevamente, con un aumento en la nubosidad que podría llevar a un ambiente más fresco. Las temperaturas comenzarán a descender, situándose en torno a los 20 grados hacia las 18:00. La humedad relativa aumentará nuevamente, alcanzando el 86% al caer la noche.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día mayormente tranquilo, con temperaturas agradables y una baja probabilidad de lluvia. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo, especialmente en las horas de la tarde, cuando la nubosidad puede aumentar y las temperaturas descenderán.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.