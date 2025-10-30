El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Lucena se verá afectada por condiciones meteorológicas variadas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, la niebla y la bruma serán protagonistas, con un estado del cielo que se mantendrá cubierto en gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 20 grados , comenzando con un ambiente fresco por la mañana, que irá aumentando ligeramente hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frío y a la persistencia de la niebla. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 70% por la tarde. Esto puede generar un ambiente algo pesado, especialmente para quienes son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé una probabilidad del 55% a 75% en las primeras horas del día, con lluvias escasas que podrían presentarse en forma de lloviznas. Sin embargo, a medida que el día avance, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que las condiciones se estabilicen hacia la tarde y la noche, con un 0% de probabilidad de tormentas.

El viento soplará mayormente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 1 y 15 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que los lucentinos se abriguen adecuadamente, especialmente durante la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas desciendan nuevamente.

A medida que se acerque el ocaso, previsto para las 18:22, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, aunque la temperatura comenzará a descender, lo que podría dar lugar a un ambiente más fresco y cómodo para disfrutar de la noche. La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas, así que se aconseja precaución al conducir.

En resumen, el día en Lucena se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras, especialmente en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera una mejora en las condiciones, aunque la sensación de frescura persistirá hasta el ocaso.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.