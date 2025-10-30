El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Lora del Río se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación vehicular. Las temperaturas durante este periodo se mantendrán estables alrededor de los 16 grados , con una humedad relativa alta que alcanzará hasta el 94%.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados. La humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 85% hacia las 9 de la mañana. A lo largo del día, se prevé que las nubes continúen dominando el cielo, con un aumento en la temperatura que alcanzará un máximo de 24 grados en la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipan lluvias significativas durante el día, con un 0% de probabilidad de lluvia hasta las 7 de la tarde. Sin embargo, se espera un ligero aumento en la probabilidad de tormentas hacia la tarde, con un 15% de posibilidad entre las 7 y las 1 de la tarde. A pesar de esto, las condiciones meteorológicas no parecen indicar un evento de tormenta severa.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 4 y 17 km/h, predominando de dirección noreste. Las ráfagas de viento más fuertes se sentirán en las horas de la tarde, lo que podría proporcionar un alivio ante el calor acumulado. Hacia el final del día, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 8 de la tarde.

La puesta de sol está programada para las 18:25, momento en el cual la temperatura comenzará a bajar rápidamente, y la humedad aumentará nuevamente, alcanzando el 100% hacia la noche. Se recomienda a los habitantes de Lora del Río que tomen precauciones al conducir durante las primeras horas del día debido a la niebla y que se mantengan informados sobre posibles cambios en las condiciones meteorológicas a medida que avanza la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.