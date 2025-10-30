El tiempo en Linares: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Linares se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y con presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la niebla cubra la ciudad, lo que podría reducir la visibilidad y afectar el tráfico. Las temperaturas durante este periodo oscilarán entre los 14 y 16 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 96%, lo que acentuará la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, dando paso a un cielo cubierto. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 15 grados, y la humedad comenzará a descender ligeramente. Sin embargo, se prevé que la probabilidad de precipitación aumente, especialmente entre las 11 y las 13 horas, con un 65% de probabilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos, aunque se anticipa que la cantidad de lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm.

Durante la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero se espera que las condiciones mejoren ligeramente hacia la tarde-noche, con un cielo poco nuboso a despejado. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 19 grados , proporcionando un respiro del fresco matutino. La humedad relativa disminuirá, lo que hará que la tarde se sienta más agradable.

En cuanto al viento, se prevé que sople del oeste a velocidades que oscilarán entre los 5 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 22 km/h en las horas más cálidas del día. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las horas de la tarde.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% de posibilidad en las primeras horas del día, lo que indica que las condiciones climáticas no serán severas. Sin embargo, es importante que los ciudadanos se mantengan informados sobre cualquier cambio en las condiciones meteorológicas, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día en Linares se caracterizará por un inicio nublado y con niebla, seguido de un cielo cubierto y temperaturas agradables por la tarde. Se recomienda precaución en la carretera debido a la niebla matutina y estar atentos a posibles lluvias ligeras durante la mañana.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.