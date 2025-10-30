El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Lepe se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que se mantendrá hasta la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 19 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. A medida que avance el día, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 70% por la tarde. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más pesado, especialmente para aquellos que son sensibles a la humedad.

En cuanto a las precipitaciones, no se esperan lluvias a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto significa que, a pesar del cielo cubierto, no habrá riesgo de chubascos, lo que permitirá que las actividades al aire libre se realicen sin inconvenientes.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que variarán entre 2 y 21 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en las primeras horas de la mañana y disminuirán gradualmente a lo largo del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al atardecer.

A medida que se acerque la tarde, el cielo comenzará a despejarse ligeramente, aunque se mantendrán algunas nubes altas. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente hacia la noche, alcanzando los 17 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:33, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila y sin cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy será mayormente cubierto, con temperaturas agradables y sin precipitaciones. Se recomienda a los habitantes disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando la ausencia de lluvias y el viento moderado que puede ofrecer un alivio ante la humedad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.