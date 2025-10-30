El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, se espera en Lebrija un tiempo mayormente nublado con algunas posibilidades de lluvia escasa. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de intervalos nubosos, con una ligera probabilidad de precipitación que se estima en un 0% hasta las 07:00. La temperatura en estas horas oscilará entre los 17 y 18 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que generará una sensación de bochorno.

A medida que avance la mañana, la temperatura comenzará a descender ligeramente, alcanzando los 16 grados a las 04:00 y manteniéndose en ese rango hasta las 07:00. La bruma y la niebla serán características predominantes, especialmente en las primeras horas del día, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. Se recomienda precaución a los conductores.

Durante la tarde, se prevé un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 25 grados alrededor de las 14:00. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con nubes altas que dominarán el panorama. La humedad comenzará a disminuir, situándose en torno al 60% a las 14:00, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más agradable.

El viento soplará del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 16 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 25 km/h, lo que podría generar un ligero frescor en el ambiente. A medida que se acerque la noche, el viento disminuirá, pero la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 18:00.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% entre las 07:00 y las 13:00, y se espera que se mantenga en cero durante el resto del día. La noche se presentará con un cielo cubierto y temperaturas que rondarán los 17 grados, con una humedad que aumentará nuevamente, alcanzando el 89% hacia las 22:00.

En resumen, el día en Lebrija se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y un ambiente fresco por la noche. Se recomienda a los ciudadanos que se preparen para un día de bruma y niebla en las primeras horas, y que disfruten de las temperaturas más cálidas en la tarde, siempre con precaución ante la posibilidad de condiciones de visibilidad reducida.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.