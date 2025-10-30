El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, se espera en Jaén un tiempo variado que podría influir en las actividades diarias de los ciudadanos. Desde primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 17 grados , con una humedad relativa que rondará el 80%. Esto generará una sensación de frescor, especialmente en las primeras horas del día.

A medida que avance la jornada, la temperatura experimentará ligeras variaciones, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la presencia de viento, que soplará principalmente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 10 km/h. Este viento, aunque moderado, podría aportar un alivio ante la humedad acumulada en el ambiente.

El estado del cielo será predominantemente nuboso, con intervalos de nubes altas y bruma en las primeras horas. A lo largo de la mañana, se prevé que la nubosidad aumente, con la posibilidad de que se presenten lluvias escasas, especialmente en la tarde. La probabilidad de precipitación es del 60% entre las 07:00 y las 13:00, y aunque las lluvias no serán intensas, se recomienda a los ciudadanos estar preparados para posibles chubascos ligeros.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 15% en las primeras horas del día, disminuyendo a un 10% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, aunque el tiempo será inestable, no se anticipan fenómenos meteorológicos severos.

En cuanto a la visibilidad, la bruma y la niebla matutina podrían dificultar la circulación en las primeras horas, por lo que se aconseja precaución a los conductores. A medida que avance el día, la visibilidad mejorará, especialmente durante la tarde, cuando se espera que el cielo se despeje ligeramente.

Por la tarde, la temperatura comenzará a descender, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La humedad relativa también experimentará un ligero aumento, alcanzando el 82% al caer la noche. El ocaso se producirá a las 18:18, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque con la posibilidad de que persista la nubosidad.

En resumen, el tiempo en Jaén para hoy será fresco y variable, con la posibilidad de lluvias ligeras y un ambiente húmedo. Se recomienda a la población estar atenta a las condiciones meteorológicas y planificar sus actividades en consecuencia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.