El tiempo en Dos Hermanas: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Dos Hermanas, se espera un tiempo mayormente nublado con intervalos de niebla en las primeras horas de la mañana. A partir de la medianoche, el cielo presentará intervalos nubosos, con una visibilidad reducida debido a la niebla que persistirá hasta las primeras horas del día. La temperatura en este periodo oscilará entre los 16 y 17 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 95% en la madrugada, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance la mañana, la niebla comenzará a disiparse, pero el cielo seguirá cubierto por nubes altas y muy nubosas, especialmente en las horas centrales del día. Las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 24 grados hacia la tarde, lo que proporcionará un ambiente más cálido y agradable. Sin embargo, la humedad se mantendrá alta, rondando el 68% a mediodía, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros.

El viento será moderado, predominando del norte y noroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 16 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con el aumento de temperatura, ofrecerá un alivio ante la humedad presente. A medida que se acerque la tarde, el viento podría intensificarse ligeramente, alcanzando velocidades de hasta 10 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no se esperan lluvias. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la inestabilidad atmosférica puede provocar variaciones inesperadas.

Al caer la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 17 grados . La humedad aumentará, alcanzando el 94% hacia la medianoche, y el cielo se mantendrá cubierto, lo que podría dar lugar a un ambiente fresco y húmedo. La visibilidad podría verse afectada nuevamente por la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana del día siguiente.

En resumen, el día en Dos Hermanas se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables durante la tarde y una alta humedad que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.