El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Écija se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 07:00, se espera que la visibilidad sea reducida debido a la niebla, lo que podría afectar la circulación en las carreteras. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, aunque las nubes continuarán dominando el cielo.

A partir de las 08:00, la nubosidad se mantendrá alta, con un cielo cubierto que persistirá durante gran parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 16 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. Se prevé que la temperatura alcance los 24 grados alrededor de las 15:00, proporcionando un ambiente relativamente cálido, aunque la sensación térmica podría verse afectada por la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y disminuyendo gradualmente a un 84% hacia el mediodía. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que el día transcurra sin lluvias significativas, aunque existe una probabilidad del 65% de que se registren algunas lluvias ligeras entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, las cantidades esperadas son mínimas, con un total de 0.2 mm pronosticados, lo que no debería causar inconvenientes.

El viento será moderado, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h, predominando del noreste en las primeras horas y cambiando a direcciones del sur y suroeste a medida que avance el día. Esto podría aportar algo de frescura a la atmósfera, especialmente en las horas de la tarde.

En resumen, Écija experimentará un día mayormente nublado con temperaturas agradables y una alta humedad. La niebla matutina y la posibilidad de lluvias ligeras son los aspectos más destacados de la jornada, mientras que el viento moderado ofrecerá un alivio ante el calor. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir durante las primeras horas y que disfruten de las temperaturas agradables a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.