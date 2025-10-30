El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Coria del Río se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, se espera que la visibilidad se vea reducida debido a la bruma, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y 17 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 92% en la madrugada y manteniéndose por encima del 90% durante la mañana, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo cubierto, especialmente entre las 9 y las 12 del mediodía, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 21 grados hacia el mediodía. La probabilidad de precipitación se mantiene en cero, lo que sugiere que no se anticipan lluvias durante el día. Sin embargo, la alta humedad podría generar una sensación de incomodidad para algunos.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta 15 km/h desde el suroeste en las horas de la tarde. Esto podría proporcionar un ligero alivio a las altas temperaturas, aunque la sensación térmica podría seguir siendo algo elevada debido a la humedad. A partir de la tarde, se espera que las temperaturas comiencen a descender gradualmente, alcanzando los 19 grados hacia las 6 de la tarde.

Durante la noche, el cielo permanecerá cubierto, y la temperatura descenderá a unos 16 grados . La bruma podría regresar, especialmente en las primeras horas de la mañana del día siguiente, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando el 100% en algunos momentos de la noche.

En resumen, el día en Coria del Río se caracterizará por un tiempo mayormente nublado, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente fresco por la noche. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al conducir debido a la posible reducción de visibilidad por la bruma y la niebla, especialmente en las primeras horas del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.