El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Córdoba se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con la posibilidad de lluvias escasas en las primeras horas de la mañana. La temperatura se mantendrá estable, oscilando entre los 15 y 23 grados a lo largo del día. En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 16 grados, descendiendo ligeramente a 15 grados durante la mañana, para luego alcanzar un máximo de 23 grados en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 93% al amanecer y disminuyendo gradualmente a un 69% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones nubosas, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas más cálidas del día.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que variarán entre 5 y 18 km/h. En las primeras horas, se registrará una racha máxima de 9 km/h, aumentando a 16 km/h en la tarde. Este viento moderado podría ofrecer algo de alivio ante el calor, aunque no se espera que sea suficiente para mitigar la sensación de humedad.

A medida que avance el día, la probabilidad de precipitación se mantendrá baja, con un 0% de posibilidad en la mayoría de los periodos, excepto en la franja horaria de 07:00 a 13:00, donde la probabilidad de lluvia aumenta al 45%. Sin embargo, las precipitaciones esperadas son mínimas, con acumulados que no superarán los 0.1 mm, lo que indica que cualquier lluvia será ligera y esporádica.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que las condiciones de niebla y bruma afecten la percepción en las primeras horas del día, especialmente en las zonas más cercanas al río y áreas de vegetación densa. Esto podría dificultar la circulación en las primeras horas, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

A medida que el día avance, se espera que las nubes altas comiencen a despejarse, permitiendo que el sol brille con más fuerza en la tarde, lo que contribuirá a un ligero aumento en la temperatura. Sin embargo, hacia la noche, las nubes volverán a cubrir el cielo, y la temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:22, marcando el inicio de una noche fresca y tranquila en Córdoba.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.