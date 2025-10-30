El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Castilleja de la Cuesta se verá afectada por un tiempo mayormente nublado, con intervalos de nubosidad que dominarán el cielo a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo presente intervalos nubosos, con una transición hacia un estado muy nuboso a medida que avanza el día. La visibilidad podría verse reducida en algunos momentos debido a la presencia de bruma y niebla, especialmente en las horas más tempranas.

Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde. A primera hora, se registrarán temperaturas alrededor de los 15 grados, que irán aumentando gradualmente hasta llegar a los 23 grados en la tarde. Sin embargo, a medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta durante todo el día, comenzando en un 98% por la mañana y descendiendo ligeramente a medida que avanza la jornada, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 75% en las horas de la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas suaves, puede generar una sensación de bochorno en algunos momentos.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y del sur a lo largo del día. Las velocidades del viento oscilarán entre 5 y 20 km/h, con ráfagas más intensas en las horas de la tarde. Se espera que el viento del sur alcance su máxima velocidad, lo que podría contribuir a una ligera sensación de frescor en el ambiente.

No se anticipan precipitaciones significativas, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día. Esto significa que, a pesar de la nubosidad, no se esperan lluvias que puedan interrumpir las actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable que los ciudadanos estén atentos a las condiciones de visibilidad, especialmente en las primeras horas del día debido a la niebla.

El orto se producirá a las 07:46 y el ocaso a las 18:28, lo que permitirá disfrutar de un día relativamente largo, aunque nublado. En resumen, Castilleja de la Cuesta experimentará un día de clima suave y nublado, ideal para actividades en interiores o para disfrutar de un paseo bajo la sombra de los árboles.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.