El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Cartaya se verá afectada por un tiempo predominantemente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso, con una temperatura que rondará los 17 grados . A medida que avance la jornada, la nubosidad se mantendrá, con momentos de cielo cubierto, especialmente durante la tarde y la noche.

Las temperaturas experimentarán ligeras fluctuaciones, comenzando en 17 grados a primera hora y descendiendo gradualmente a 15 grados en las horas centrales del día. Hacia la tarde, se prevé un leve aumento, alcanzando hasta 22 grados en su punto máximo, antes de descender nuevamente a 19 grados al caer la noche. La sensación térmica podría verse afectada por la alta humedad relativa, que se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en las primeras horas y disminuyendo a un 80% hacia el final del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en el transcurso del día, con un 0% de probabilidad de precipitación. Esto sugiere que, a pesar de la abundante nubosidad, las condiciones se mantendrán secas, lo que permitirá que los residentes de Cartaya realicen sus actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que oscilarán entre los 4 y 21 km/h, predominando del noroeste en las primeras horas y cambiando a direcciones del sur y suroeste a medida que avance el día. Las ráfagas más intensas se registrarán en la mañana, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La salida del sol se producirá a las 07:51, mientras que el ocaso está previsto para las 18:33, lo que significa que los días comienzan a acortarse a medida que nos adentramos en el otoño. A lo largo del día, los ciudadanos de Cartaya podrán disfrutar de un ambiente tranquilo, aunque algo gris, ideal para actividades en interiores o paseos cortos al aire libre, siempre teniendo en cuenta la vestimenta adecuada para las temperaturas frescas y la posibilidad de viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.