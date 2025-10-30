El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Carmona se despertará con un ambiente mayormente nublado, aunque se espera que las primeras horas de la mañana estén marcadas por un cielo poco nuboso. A medida que avance la jornada, la niebla se hará presente, especialmente durante las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. La niebla persistirá hasta la mañana, con una probabilidad del 10% de que se produzcan precipitaciones ligeras entre las 07:00 y las 13:00 horas.

Las temperaturas se mantendrán estables a lo largo del día, comenzando en torno a los 16 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 22 grados en las horas más cálidas de la tarde. A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, situándose en torno a los 16 grados hacia el final del día. La humedad relativa será alta, comenzando en un 95% por la mañana y disminuyendo gradualmente, aunque se mantendrá en niveles elevados, alcanzando un 93% por la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Durante la mañana, se prevé que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde. Esto podría contribuir a una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la noche.

A lo largo de la tarde, el cielo se tornará más cubierto, con nubes altas que podrían dar paso a un ambiente más gris. Sin embargo, no se anticipan lluvias significativas, ya que la probabilidad de precipitación se mantiene en cero durante la mayor parte del día, salvo por la ligera posibilidad mencionada anteriormente.

Los ciudadanos de Carmona deben estar preparados para un día con condiciones de niebla y nubes, lo que podría afectar las actividades al aire libre. Se recomienda precaución al conducir y estar atentos a las condiciones de visibilidad. A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 18:26, el ambiente se volverá más fresco y húmedo, marcando el inicio de una noche tranquila, ideal para disfrutar de una velada en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.