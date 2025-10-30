El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, en Camas, se espera un tiempo mayormente nublado con intervalos de bruma y niebla en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, la nubosidad se mantendrá, con períodos cubiertos que dominarán la mayor parte de la jornada. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 24 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, donde se prevé que la temperatura llegue a los 24 grados.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 96% por la mañana y descendiendo gradualmente a un 61% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las condiciones de niebla y bruma, podría hacer que la sensación térmica sea más fresca de lo que indican los termómetros. Es recomendable que los residentes tomen precauciones al conducir, especialmente en las primeras horas del día, cuando la visibilidad puede verse afectada por la niebla.

En cuanto al viento, se anticipa que sople de dirección variable, predominando del norte y del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A lo largo del día, el viento será más suave, especialmente en las horas de la mañana y al final de la tarde.

No se prevén precipitaciones significativas, ya que los registros indican que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto sugiere que, a pesar de la nubosidad, los habitantes de Camas podrán disfrutar de un día seco, ideal para actividades al aire libre, siempre que se tomen en cuenta las condiciones de visibilidad.

El amanecer se producirá a las 07:46 y el ocaso a las 18:28, lo que proporciona un buen número de horas de luz diurna para disfrutar de las actividades diarias. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender, y se espera que se mantengan en torno a los 16 grados .

En resumen, el tiempo en Camas para hoy será mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, aunque se recomienda precaución por la niebla en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.