El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, se espera un tiempo variado en Cabra, con predominancia de cielos cubiertos y algunas posibilidades de lluvia. Desde las primeras horas de la mañana, la niebla y la bruma serán características del paisaje, especialmente en las zonas más bajas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras. A medida que avance la jornada, se prevé que el cielo permanezca mayormente cubierto, con intervalos de nubes altas y algunas nubes bajas.

La temperatura se mantendrá estable a lo largo del día, oscilando entre los 15 y 21 grados . Las temperaturas más frescas se sentirán durante la mañana y la tarde, mientras que se espera un ligero aumento hacia la noche. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente.

En cuanto a la precipitación, existe una probabilidad del 60% de que se registren lluvias escasas durante la mañana, con un aumento en la probabilidad hasta el 75% en la tarde. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con acumulaciones que no superarán los 0.1 mm en la mayoría de los casos. A lo largo de la tarde, la probabilidad de tormentas se mantiene en un 15%, aunque se espera que estas sean poco significativas.

El viento soplará de dirección oeste, con velocidades que variarán entre los 5 y 11 km/h, aumentando ligeramente en las horas centrales del día. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en las zonas abiertas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se despejará en algunas áreas, permitiendo que los residentes de Cabra disfruten de un cielo estrellado. La puesta de sol está programada para las 18:21, momento en el cual las temperaturas comenzarán a descender, y la humedad podría aumentar nuevamente.

En resumen, el día de hoy en Cabra se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos mayormente cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda a los ciudadanos estar preparados para condiciones variables y disfrutar de las horas de sol que se presenten entre las nubes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.