El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

Hoy, 30 de octubre de 2025, Las Cabezas de San Juan se despertará con un cielo poco nuboso durante las primeras horas de la mañana, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada despejado. A medida que avance el día, la bruma y la niebla se harán más presentes, especialmente en las horas de la mañana y la tarde, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. Se espera que la temperatura se mantenga bastante estable, comenzando en torno a los 17 grados y alcanzando un máximo de 25 grados en las horas más cálidas de la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 100% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles relativamente altos, rondando el 60% por la tarde. Esto, combinado con la bruma y la niebla, podría generar una sensación de bochorno, especialmente en las horas centrales del día.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste con velocidades que oscilarán entre los 8 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Hacia la tarde, el viento cambiará a dirección oeste, alcanzando rachas de hasta 24 km/h, lo que podría aportar algo de frescura al ambiente. Sin embargo, no se anticipan condiciones de tormenta ni precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día.

La visibilidad podría verse afectada por la niebla en las primeras horas, especialmente entre las 1:00 y las 7:00, y nuevamente entre las 7:00 y las 13:00, cuando la probabilidad de bruma es del 10%. A partir de la tarde, la visibilidad mejorará a medida que la niebla se disipe, permitiendo disfrutar de un cielo más despejado hacia el ocaso, que se producirá a las 18:28.

En resumen, el día se presenta como una jornada tranquila, con temperaturas agradables y un cielo que irá cambiando de poco nuboso a cubierto, pero sin riesgo de precipitaciones. Es un buen momento para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda tener precaución en las primeras horas debido a la niebla.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.