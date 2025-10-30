El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Bormujos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con condiciones que variarán a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 15 y 16 grados , manteniendo un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera debido a la humedad.

A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad persista, con un leve aumento en la temperatura que alcanzará los 17 grados hacia el mediodía. Sin embargo, la humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. La bruma y la niebla, que han sido características de la mañana, se disiparán lentamente, aunque el cielo seguirá cubierto durante gran parte del día.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en Bormujos, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de precipitación a lo largo del día. Esto permitirá que los residentes y visitantes disfruten de un día seco, aunque con un ambiente algo gris. Las condiciones de visibilidad podrían verse afectadas en las primeras horas debido a la niebla, pero mejorarán conforme avance la jornada.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 9 km/h. A medida que el día progrese, se espera que el viento cambie de dirección hacia el norte y noreste, alcanzando velocidades de hasta 14 km/h en las horas de la tarde. Esto podría aportar un ligero alivio a la sensación térmica, especialmente en las horas más cálidas del día.

Por la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados , antes de descender nuevamente hacia la noche. La nubosidad seguirá presente, y se espera que el cielo permanezca cubierto hasta el ocaso, que ocurrirá a las 18:28. La combinación de temperaturas agradables y la falta de precipitaciones hará que sea un buen día para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda estar preparado para el fresco que traerá la noche.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.