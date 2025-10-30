El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Bailén se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con la presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 07:00, se espera que la niebla cubra la localidad, lo que podría reducir la visibilidad y afectar el tráfico. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, que persistirá hasta aproximadamente las 09:00.

A partir de las 10:00, el cielo se tornará muy nuboso, con un aumento en la cobertura de nubes que alcanzará su punto máximo hacia el mediodía. Las temperaturas durante la mañana se mantendrán estables, oscilando entre los 15 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco pero agradable. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescura.

Durante la tarde, se prevé que las temperaturas aumenten ligeramente, alcanzando un máximo de 21 grados hacia las 16:00. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por el viento, que soplará desde el oeste y suroeste a velocidades que oscilarán entre los 6 y 12 km/h. Este viento, aunque moderado, podría generar ráfagas más intensas, especialmente en las horas centrales del día, alcanzando hasta 23 km/h.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se estima un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, aunque no se anticipan acumulaciones significativas. A medida que el día avance, la probabilidad de lluvia disminuirá, y se espera que la tarde permanezca seca, con cielos parcialmente nublados.

La visibilidad mejorará notablemente después de las 09:00, permitiendo que los residentes y visitantes de Bailén disfruten de un día mayormente despejado, aunque con algunas nubes altas que podrían aparecer hacia el final de la tarde. La puesta de sol se producirá a las 18:18, marcando el final de un día que, aunque comenzó con niebla, se transformará en una tarde más clara y templada.

En resumen, Bailén experimentará un día con niebla matutina, seguido de un aumento en la nubosidad y temperaturas agradables, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones por el viento y la posible bruma.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.