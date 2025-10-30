El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Baeza se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente fresco y húmedo. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

A lo largo de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 15 grados, con una humedad relativa que rondará el 97%, lo que acentuará la sensación de frescor. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura descienda ligeramente, llegando a los 12 grados hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando un 75% en las primeras horas y un 100% entre las 7 y las 13 horas, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias durante este periodo.

El viento soplará desde el oeste a una velocidad de entre 5 y 12 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 24 km/h en las primeras horas del día. Este viento, aunque moderado, contribuirá a la sensación de frescura en el ambiente. A medida que el día avance, la dirección del viento se mantendrá mayormente constante, aunque su velocidad podría variar ligeramente.

En cuanto a la visibilidad, se prevé que se vea afectada por la niebla que se presentará en las primeras horas de la mañana, especialmente en las zonas más bajas de la ciudad. Esto podría dificultar la circulación y la visibilidad en carretera, por lo que se recomienda precaución a los conductores.

Durante la tarde, aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes altas que podrían ofrecer un respiro momentáneo del tiempo gris. Sin embargo, la sensación de humedad persistirá, y las temperaturas no superarán los 15 grados en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, el cielo se mantendrá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar una sensación de frío más intensa. En resumen, se prevé un día fresco y húmedo en Baeza, con lluvias ligeras y un cielo mayormente cubierto, ideal para disfrutar de actividades en interiores.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.