El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Baena se verá afectada por un tiempo mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas y algunas posibilidades de lluvia escasa a lo largo del día. Desde primera hora de la mañana, el cielo estará nuboso, con temperaturas que rondarán los 17 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente en las primeras horas, con un 65% de posibilidades entre la 1 y las 7 de la mañana, y un 60% entre las 7 y la 1 de la tarde. Sin embargo, las cantidades de lluvia esperadas son mínimas, con registros que no superan los 0.1 mm. Esto sugiere que, aunque hay una alta probabilidad de que se produzcan algunas gotas, no se anticipa un evento de lluvia significativo.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 14 km/h. En las primeras horas, se espera que el viento sea más suave, aumentando ligeramente en intensidad hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 20 km/h. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la humedad relativa que se mantendrá alta, alrededor del 90% en la mañana y disminuyendo gradualmente a un 72% por la tarde.

La humedad será un factor constante durante el día, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca de lo que indican los termómetros. A medida que el día avance, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 16 grados hacia el final de la jornada. La puesta de sol está programada para las 18:21, momento en el cual el cielo podría estar cubierto, lo que podría ofrecer un espectáculo visual interesante con las nubes reflejando los colores del ocaso.

En resumen, Baena experimentará un día mayormente nublado con temperaturas suaves y una ligera posibilidad de lluvia. Los residentes deben estar preparados para un tiempo fresco y húmedo, especialmente en las primeras horas del día, y disfrutar de un ambiente otoñal que, aunque no traerá grandes precipitaciones, sí ofrecerá un paisaje característico de esta época del año.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.