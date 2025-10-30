El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Andújar se verá afectado por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 4 de la mañana, la niebla será predominante, lo que podría reducir la visibilidad en las carreteras y afectar el tráfico. A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a la bruma, que se mantendrá hasta el mediodía, aunque las condiciones seguirán siendo húmedas.

Las temperaturas durante la jornada oscilarán entre los 14 y 22 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 15 grados, descendiendo ligeramente a 14 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el día avance, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este aumento de temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 100% en la madrugada a un 61% hacia la tarde.

El viento soplará de manera moderada, principalmente del oeste, con velocidades que oscilarán entre 4 y 13 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento puede contribuir a una sensación térmica más fresca, especialmente en las horas más tempranas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un 10% de posibilidad de lluvias ligeras en las primeras horas de la mañana, aumentando a un 20% entre las 7 y las 1 de la tarde. Sin embargo, no se esperan tormentas significativas, ya que la probabilidad de tormenta se mantiene en un 10% en las primeras horas y se reduce a cero en las horas posteriores.

A medida que se acerque la tarde, el cielo se irá despejando, permitiendo que el sol brille con más fuerza, lo que será un alivio después de la niebla y la bruma matutina. Hacia el final del día, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ocaso claro a las 18:19. La noche se presentará con temperaturas más frescas, alrededor de 14 grados, y un aumento en la humedad, que podría llegar al 100% nuevamente.

En resumen, Andújar experimentará un día de contrastes, comenzando con niebla y bruma, seguido de un aumento en la temperatura y un cielo más despejado hacia la tarde.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.