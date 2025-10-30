El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Aljaraque se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con variaciones en la cobertura del cielo a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 17 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la nubosidad disminuya ligeramente, pasando a un estado poco nuboso en las primeras horas del día, aunque las temperaturas se mantendrán estables.

Durante la tarde, la situación cambiará, y el cielo se cubrirá nuevamente, alcanzando un estado de cubierto en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 22 grados , proporcionando un ambiente templado, ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar abrigo ligero debido a la sensación de frescor que puede generar la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de bochorno. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad comenzará a descender, estabilizándose en torno al 67% por la tarde. Esto podría contribuir a una ligera mejora en la sensación térmica, aunque la bruma podría persistir en algunos momentos, especialmente en las primeras horas del día.

En cuanto al viento, se registrarán rachas moderadas provenientes del suroeste, con velocidades que oscilarán entre 6 y 11 km/h. Estas condiciones de viento, aunque no excesivamente fuertes, pueden hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente al caer la tarde. Se prevé que el viento se mantenga constante, lo que podría ayudar a dispersar la bruma que se espera en las primeras horas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un 0% de probabilidad de lluvia, lo que permitirá disfrutar de un día seco. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que la nubosidad puede generar variaciones inesperadas.

El orto se producirá a las 07:50 y el ocaso a las 18:32, lo que proporcionará un día con una duración de luz solar considerable, aunque la presencia de nubes puede limitar la visibilidad del sol en ciertos momentos. En resumen, Aljaraque experimentará un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.