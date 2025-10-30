El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, La Algaba se verá afectada por condiciones meteorológicas mayormente nubladas, con una notable presencia de niebla en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 8 de la mañana, la niebla será la protagonista, con visibilidad reducida que podría afectar el tráfico y las actividades al aire libre. Se recomienda a los conductores que extremen las precauciones y mantengan una velocidad adecuada para evitar accidentes.

A medida que avance la mañana, la niebla dará paso a una bruma ligera, que persistirá hasta el mediodía. Las temperaturas durante la mañana oscilarán entre los 15 y 16 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 95% en las primeras horas, lo que contribuirá a la sensación de frescor.

A partir de la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 24 grados hacia las 3 de la tarde. Sin embargo, el cielo permanecerá cubierto en gran parte del día, con nubes altas que podrían dar lugar a un ambiente gris y opaco. Las temperaturas se mantendrán agradables, pero la falta de sol podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 9 km/h. Este viento suave no debería causar inconvenientes, pero podría ser perceptible en las zonas más abiertas de la localidad.

En lo que respecta a la precipitación, no se anticipan lluvias significativas a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que los residentes pueden planificar sus actividades al aire libre sin temor a sorpresas meteorológicas. Sin embargo, es importante estar atentos a posibles cambios en las condiciones, ya que el tiempo puede ser impredecible.

En resumen, La Algaba experimentará un día fresco y mayormente nublado, con niebla en las primeras horas y temperaturas agradables por la tarde. Los habitantes deben estar preparados para un ambiente húmedo y gris, pero sin preocupaciones por lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.