El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Alcalá la Real se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en las primeras horas de la mañana. Desde la medianoche hasta las 3 de la mañana, se espera un cielo cubierto con lluvias ligeras, lo que podría generar un ambiente húmedo y fresco. Las temperaturas durante este periodo se mantendrán en torno a los 13 grados , con una humedad relativa que alcanzará el 100%, lo que acentuará la sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, las condiciones meteorológicas comenzarán a cambiar. A partir de las 3 de la mañana, el cielo se tornará brumoso, lo que podría dificultar la visibilidad en las carreteras. Las temperaturas se mantendrán estables, rondando los 13 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá mayormente nuboso, con intervalos de nubes altas. Las temperaturas comenzarán a ascender ligeramente, alcanzando un máximo de 18 grados hacia las 2 de la tarde. Sin embargo, la humedad seguirá siendo alta, con valores que oscilarán entre el 70% y el 90%, lo que podría generar un ambiente algo pesado.

El viento, que soplará del noroeste, alcanzará velocidades de hasta 29 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. A medida que el viento se suaviza, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 17 grados por la tarde, lo que proporcionará un respiro en comparación con la frescura de la mañana.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se estima que habrá un 75% de posibilidad de lluvia entre la 1 y las 7 de la mañana, disminuyendo a un 20% entre las 7 y la 1 de la tarde. A partir de la 1 de la tarde, la probabilidad de lluvia se reduce a cero, lo que sugiere que el tiempo se estabilizará hacia el final del día.

Por la noche, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que descenderán a los 12 grados . La humedad relativa se mantendrá alta, pero el viento será ligero, lo que permitirá que la noche sea más tranquila. En resumen, el día de hoy en Alcalá la Real se caracterizará por un inicio húmedo y fresco, seguido de una tarde más templada y nublada, ideal para actividades al aire libre, siempre y cuando se tomen precauciones ante la posibilidad de lluvia en las primeras horas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.