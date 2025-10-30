El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, jueves 30 de octubre

El día de hoy, 30 de octubre de 2025, Alcalá de Guadaíra se presentará con un tiempo mayormente nublado, alternando entre intervalos nubosos y momentos de poca nubosidad. Durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, se espera la presencia de niebla, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y calles de la localidad. A medida que avance el día, la niebla dará paso a un cielo poco nuboso, aunque las nubes volverán a hacerse más densas hacia la tarde y la noche.

Las temperaturas se mantendrán agradables, comenzando en torno a los 17 grados por la mañana y alcanzando un máximo de 24 grados en las horas centrales del día. A medida que se acerque la tarde, se prevé un ligero descenso, situándose en torno a los 22 grados. La sensación térmica será moderada, gracias a la humedad relativa que, en las primeras horas, alcanzará niveles altos, superando el 90%. Sin embargo, a lo largo del día, la humedad irá disminuyendo, lo que podría hacer que la temperatura se sienta más confortable.

En cuanto a las precipitaciones, no se anticipa lluvia en ninguna de las franjas horarias, lo que permitirá disfrutar de un día seco. Las probabilidades de precipitación son nulas, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda estar atentos a la posibilidad de brumas o neblinas, especialmente en las primeras horas del día.

El viento será ligero, predominando del sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 10 km/h. Esto contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas. A medida que avance el día, el viento podría intensificarse ligeramente, pero no se esperan rachas fuertes que puedan causar molestias.

En resumen, el tiempo en Alcalá de Guadaíra para hoy se caracterizará por un ambiente mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de precipitaciones. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, aunque se sugiere tener precaución con la niebla en las primeras horas. La combinación de temperaturas moderadas y un viento suave hará que la jornada sea placentera para los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2025-10-29T21:02:14.